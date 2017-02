Dreiraum-Wohnung für 72 Mark im Monat

artikel-ansicht/dg/0/

Rathenow (MOZ) Für die Wohnungen in der Geschwister-Scholl-Straße 9/Ecke Friedrich-Engels-Straße gibt es bereits eine lange Liste mit Interessenten. Trotzdem war der Andrang am Tag der offenen Tür am vorigen Samstagvormittag riesig.

Bereits ab 10.00 Uhr drängelten sich viele Rathenower durch die Räume. Sie waren neugierig, was aus dem Haus geworden ist. Es stand nahezu 20 Jahre leer.

"Wir hatten geplant, das Haus zu verkaufen. Aber die möglichen Käufer scheuten die nötige komplette Änderung des Zuschnitts der Wohnungen", erzählte Hartmut Fellenberg, Geschäftsführer der Kommunalen Wohnungsbaugesellschaft Rathenow (KWR), der das Haus gehört. "Die ehemals acht Wohnungen waren alle größer als 100 Quadratmeter. Jetzt sind zwölf, immer noch großzügige Wohnungen entstanden."

Die KWR hatte vor zwei Jahren beschlossen, das Haus selbst zu sanieren und die Wohnungen zu vermieten. "In der Friedrich-Engels-Straße hatten wir noch weitere Häuser", so Fellenberg weiter. "Die konnten wir verkaufen."

Um das alte Treppenhaus im Haus Nummer 9 zu erhalten, wurde durch die ehemaligen Wohnungen ein neuer Fahrstuhlschacht für das vierstöckige Gebäude geschaffen. Die zwei Dreiraumwohnungen sind 77 und 83 Quadratmeter groß. Die Größe der neun Zweiraumwohnungen liegt zwischen 59 und 73 Quadratmetern. Die Einraumwohnung ist 49 Quadratmeter groß. Die Zimmerdecken des um 1910 gebaute Wohnhauses waren mit Stuck ausgestattet. In einer Wohnung konnte er erhalten werden. Die Warmmiete beträgt 8,75 Euro je Quadratmeter.

"Zu DDR-Zeiten habe ich für meine Dreiraumwohnung 72 Mark bezahlt. Das waren 67 Pfennige pro Quadratmeter", erinnerte sich Ewald Lehmann. Der ehemalige Mieter lebte rund 20 Jahre lang, bis 1990, in der drittten Etage. Auch er interessierte sich, wie sich die Wohnungen verändert haben. "In dieser Dreiraumwohnung, in der 1. Etage, wurde ich am 11. März 1941 geboren. Bis 1962 habe ich hier mit meinen Eltern gewohnt. Unten wohnte ein Gerichtsvollzieher", so erzählte es Helmut Hoenicke, der heute gleich um die Ecke, in der Schopenhauer Straße wohnt. "Die Kriegsjahre haben wir viel im Keller verbracht. Frau Scholz aus dem Haus war die Luftschutzwärtin. Die kleine Frau trug immer einen Stahlhelm."

Im Keller zeigte der ehemalige Mieter eine Stelle, die im Fall eines Brandes oder eines Bombentreffers leicht durchbrochen werden konnte, um in das Nachbarhaus in der Engels-Straße zu gelangen. "Hier unten gab es auch eine Waschküche. Da haben die Mieter wie verrückt Rüben ausgekocht", so der ehemalige Mieter weiter. "Hier hat sich viel verändert. Es ist aber schön, dass das Haus jetzt saniert wird."

Die Bauarbeiten werden im Frühling (etwa März/April) abgeschlossen sein. Ab Mai sollen die ersten Mieter einziehen.