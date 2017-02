Sperrkreis in Havelsee nach Vogelgrippe-Fall aufgehoben

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Belzig (dpa) Aufatmen in der Stadt Havelsee: Nach einem Geflügelpest-Fall ist das Sperr- und Beobachtungsgebiet wieder aufgehoben worden. Es habe seither in dem Bereich keine neuen Nachweise des Erregers H5N8 gegeben, teilte der Landkreis Potsdam-Mittelmark am Freitag in Bad Belzig mit. Mitte Januar war demnach im Ortsteil Briest eine tote Möwe entdeckt worden, die mit dem Virus infiziert war.