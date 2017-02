Viele Enden zusammen binden

artikel-ansicht/dg/0/

Brieselang (MOZ) Am kommenden Dienstag werden die ersten drei Familien mit Fluchthintergrund, die Leistungen nach SGB II (Grundsicherung für Arbeitssuchende) beziehen, in das Integrationszentrum Havelland einziehen. Gemeinsam mit Mitarbeitern des Bildungsträger GSM stellte Dennis Granzow, Dezernent des Jobcenters im Landkreis Havelland, am Donnerstag das Modellprojekt in der Thälmannstraße vor.