Norwegen kauft vier deutsche U-Boote

Oslo/Kiel (dpa) Norwegens Marine kauft vier U-Boote in Norddeutschland. Die Kieler Werft Thyssen Krupp Marine Systems (TKMS) soll die U-Boote in Zusammenarbeit mit norwegischen Firmen bauen, wie Norwegens Regierung am Freitag mitteilte. Sie sollen auf dem Typ 212 aufbauen, der in Deutschland schon genutzt wird. Mit dem Auftrag hat sich TKMS gegen die französische Staatswerft DCNS durchgesetzt.