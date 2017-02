BVG und THB kooperieren

artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MZV) Wie können zukünftig rasant wachsende Datenmengen effizient, sicher und kostengünstig in heterogenen Infrastrukturen (lokal sowie in der Cloud) gespeichert und verwaltet werden, und dies zu möglichst geringen Kosten? Mit der Unterzeichnung einer Forschungs- und Entwicklungs-Projektvereinbarung zum Thema "Dienst- und Cloud-orientierte Architekturen für das Speichermanagement (DiCAS)" haben die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) und die Technische Hochschule Brandenburg (THB) ihre Zusammenarbeit zu dieser Fragestellung besiegelt. Modernes IT-Infrastrukturmanagement und insbesondere der Bereich "Speichermanagement" sind wichtige Bausteine der Digitalisierung in Deutschland. Auch innerhalb der BVG - dem größten deutschen Nahverkehrsunternehmen - besteht ein wachsender Bedarf, moderne, cloudbasierte Virtualisierungs- und Speichertechnologien sowie entsprechend automatisierte Geschäftsprozesse und organisatorische Voraussetzungen zu identifizieren, anzuwenden und ständig zu verbessern. Im Rahmen des kooperativen Forschungs- und Entwicklungsprojekts soll hierfür ein Referenzmodell erstellt und getestet werden.