PC-Kurs, Malen und Töpfern

Brandenburg (MZV) Die Akademie der 2. Lebenshälfte in der Jacobstraße 12 bietet ab morgigem Montag, 6. Februar, wieder Kurse für Interessierte an. Zum einen findet bis zum Mittwoch, 1. März, immer montags und mittwochs von 13 bis 16.15 Uhr ein PC-Kurs statt. Es geht u.a. um die Einführung in die Hardware und Nutzung des PC/Laptops mit dem Betriebssystem Windows 10. Ein eigener Laptop ist mitzubringen. In der Kur-straße 30 können Interessierte ab Mittwoch, 8. Februar, im "Offenen Atelier" an einem Malkurs teilnehmen. Der Kurs geht bis Mittwoch, 29. März, immer mittwochs von 15 bis 16:30 Uhr.