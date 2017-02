Uckermark-Fledermaus fliegt in südfranzösischen Weinkeller

artikel-ansicht/dg/0/

La Motte/Schwedt (dpa) Da hat wohl eine Fledermaus Geschmack bewiesen: Ein Kleiner Abendsegler hat sich aus der Uckermark in den Süden aufgemacht und ist in einem Weinkeller in Südfrankreich gelandet. Auf einem Weingut im Anbaugebiet La Motte in der Provence entdeckten Fledermausforscher Ende Januar das Weibchen, wie das brandenburgische Umweltministerium am Freitag in Potsdam mitteilte.