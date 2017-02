artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Die Berliner FDP will in den kommenden Monaten die Wohnungspolitik und die Digitalisierung in den Mittelpunkt ihrer parlamentarischen Arbeit stellen. Das kündigte ihr Fraktionschef im Abgeordnetenhaus, Sebastian Czaja, am Freitag an. Um den Wohnungsbau anzukurbeln, setzten die Liberalen etwa auf eine Vereinfachung von Bauvorschriften und schnellere Genehmigungsverfahren, erläuterte er. Zudem wolle die Fraktion ein eigenes Wohnungsbaukonzept entwickeln. Ein Ziel der FDP ist es auch, Käufe von Wohn-Immobilien bis zum Wert von 500 000 Euro von der Grunderwerbssteuer freizustellen. So soll die Eigentumsquote von derzeit etwa 15 Prozent erhöht werden.