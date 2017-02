Gewusel in der Sporthalle

artikel-ansicht/dg/0/

Nauen (MOZ) Für Riesengewimmel und viel Geschrei sorgten jüngst 25 Mannschaften der drei Nauener Grundschulen. Rund 250 Kinder richteten zum sechsten Mal das Turnier in "Ball über die Schnur" in der Sporthalle der Graf-Arco-Schule aus. Hier hatten die jungen Leute der Graf-Arco-, Käthe-Kollwitz- und der Grundschule am Lindenplatz eine prima Gelegenheit, sich ein wenig kennenzulernen.

Jede Menge Pokale gab's zu gewinnen - der Spaß am Turnier stand aber im Mittelpunkt. Nebenbei lernen die Kinder mit "Ball über die Schnur" im Grundschulalter die einfache Variante des Spiels Volleyball kennen. So wie der zehnjährige Lukas Schiller, der in die "Graf-Arco" geht, sehen es wohl alle Kinder: "Das Spiel ist echt cool, macht total viel Spaß. Man kann sich mal so richtig austoben und lernt auch die Leute der anderen Schulen kennen", erzählt er am Spielfeldrand.

Viel braucht man für das Spiel indes nicht: Einen Ball, ein Volleyballnetz (oder wie der Titel sagt, eine einfache Schnur oder ein Seil) in Kopfhöhe und ein paar Spielfeldmarkierungen. Und bei Winterwetter, wie man es in diesen Tagen erlebt, kann ein Dach über dem Kopf auch nicht schaden. Grundschulleiterin Ilona Greve ist mit Leib und Seele beim Turnier zugange, sie sagt: "Unsere Turnierform passt sich schon etwas mehr den Volleyballregeln an. Unser Ziel ist es, dass die Schüler, die in den Bereich der Sekundarstufe eins gehen, nahezu die Volleyball-Regeln beherrschen und gut vorbereitet sind. Speziell in unserer weiterführenden Schule wird im Wahlpflichtunterricht Sport - und hier Volleyball - als ein Bereich angeboten. Den Kindern, die aufs Gymnasium wechseln, schadet es auch auf keinen Fall, gut vorbereitet zu sein", berichtet die Leiterin. Die Kinder bis zur dritten Klasse spielten in diesem Jahr erstmalig bei einer Netzhöhe von 1,90 Metern. Bei den Klassen vier bis sechs waren es 2,35 Meter.