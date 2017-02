Zahlreiche Tote bei Kämpfen in der Ostukraine

artikel-ansicht/dg/0/

Kiew (dpa) Trotz eskalierender Gewalt zwischen prorussischen Separatisten und Regierungstruppen in der Ostukraine will die Führung in Kiew nicht das Kriegsrecht verhängen. "Das steht zum jetzigen Zeitpunkt nicht zur Diskussion", sagte der stellvertretender Chef der Präsidialamtes in Kiew, Konstantin Jelissejew, am Freitag der Agentur Interfax zufolge. Die Situation im Kriegsgebiet könne nur mit einer gemeinsamen Lösung verändert werden.