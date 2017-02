Grippewelle erfasst Brandenburg

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (dpa) Die Zahl der Grippeerkrankungen in Brandenburg ist in den vergangenen Wochen sprunghaft gestiegen. In den ersten fünf Kalenderwochen 2017 wurden 1190 Fälle registriert, das sind rund fünf Mal so viele wie in den ersten fünf Wochen des vergangenen Jahres, wie das Potsdamer Gesundheitsministerium am Freitag auf Anfrage mitteilte. Zudem wurde bereits ein erster Todesfall gemeldet, in der gesamten Vorjahressaison waren es zwei Todesfälle.