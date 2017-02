Kinder aus dem Häuschen

artikel-ansicht/dg/0/

Paaren/Glien (MOZ) Die Ferienspielewelt "Family Fun Days" in der Brandenburghalle im MAFZ-Erlebnispark, die noch bis zum Sonntag zu erleben ist, war bis dato ein voller Erfolg. Allein am vergangenen Wochenende kamen, obwohl die Sonne strahlte, mehr als eintausend Gäste. Drinnen herrschte ein babylonisches Stimmengewirr, unterbrochen von Kinderlachen und Kindergesang.

Für Stimmung auf der Bühne sorgte der sympathische Osnabrücker Kindermusiker Frank Acker, der die Zuschauer animierte mitzusingen. Damit dies von vornherein gut gelang, sang Frank mit seinem Freund Zappeltier und der Prinzessin Mikidoo gemeinsam. Das sind überlebensgroß kostümierte Animateure, die singend und tanzend die Kinder in ihren Bann ziehen. Ob direkt vor der Bühne oder daneben, überall wurde getanzt, gesungen und gelacht. Mit Liedern wie "Zwei kleine Wölfe", "Alle meine Entchen" oder "Wenn du fröhlich bist" wurden die kleinen Gäste magisch an die Bühne "gezogen". Aber auch viele der Eltern taten es ihren Kindern gleich. Spätestens ab dem Augenblick, in dem Frank und seine Freunde die Kinder mit auf die Bühne holten, um mit diesen Kindern die "Frank und seine Freunde Band" zu gründen, war auch die Aufmerksamkeit der Erwachsenen gewonnen. Kindergerechte Texte auf bekannten "Ohrwürmern" veranlassten auch die Großeltern unter den Gästen mitzusummen - Frank erreichte sie alle und die Stimmung war top. Was wurde sonst noch geboten? Nicht nur für die Jüngsten unter den Ferienkindern wurden in der Brandenburghalle Hüpfburgen, eine Riesenrutsche und das Piratenschiff aufgebaut. Bereits der Anblick dieser riesigen, aufgeblasenen Objekte weckt bei den Kindern die Lust aufs Toben, Rutschen und Klettern. Elektroquads, Bungee-Trampolins und ein Soccerfeld wurden ebenso geboten, wie die Möglichkeit, an etwas abseits gelegenen Ständen zu basteln oder zu malen. Außerhalb der Halle wartete der Abenteuerspielplatz und der Arche-Haustierpark auf die kleinen Gäste. Geöffnet hat die Ferienspielewelt noch bis zum Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Letzter Einlass ist eine Stunde vor Schließzeit.