Frankfurt (Oder) (MOZ) Vernetzung ist keine Erfindung des Internetzeitalters. Dass es so etwas schon vor 200 Jahren gab und wie Künstler von heute die historische Verknüpfung reflektieren, zeigt die Ausstellung "Vernetzte Köpfe. Gleim - Goethe - Kleist. Porträts einer Epoche von Stephan Klenner-Otto", die am Sonntag am 11 Uhr im Frankfurter Kleist-Museum eröffnet wird.