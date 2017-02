Fans des europäischen Friedensprojekts gesucht

artikel-ansicht/dg/0/

Neuruppin (zig) Ein geeintes Europa - was vor Generationen noch ein erstrebenswertes Ziel war, wird heutzutage immer mehr zur Zielscheibe extremer Kräfte in der Gesellschaft. Dabei gibt es sehr viele positive Entwicklungen, die auch in Neuruppin und Umgebung ohne Hilfe der Europäischen Union nicht oder nur in minimierter Ausführung spürbar gewesen wären. Von Straßensanierungen über Neubauten und Fördermitteln für Projekte im ländlichen Raum - ohne Geld der EU sähe die Region ganz anders aus.