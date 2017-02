Tierpark bleibt für weitere Tests geschlossen

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1549502/

Am vergangenen Wochenende waren zwei Hühner am H5N8-Virus erkrankt und verendet. Seither darf der Bereich um den Ententeich nicht betreten werden. In die Volieren gehen die Pfleger nur mit Schutzkleidung. Zudem achten die Mitarbeiter penibel auf die Desinfektion von Arbeitsgeräten und Fahrzeugen.

Für die Einschleppung des Virus kommen laut Falk Knudsen mehrere Ursachen in Frage: So könnten Wildvögel wie Stockenten den Erreger übertragen haben. Aber auch kontaminiertes Futter ist denkbar, so Knudsen. "Die Ursachenforschung ist wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen", so der Tierpfleger. Am wichtigsten sei es jetzt, alles zu unternehmen, um die restlichen Vögel zu schützen.

In drei Wochen muss eine erneute Beprobung des Vogelbestands erfolgen, um herauszufinden, ob der Erreger weiter aktiv ist. Die Anlage wird also mindestens bis Ende Februar für Besucher gesperrt sein.