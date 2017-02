Tonnen für Kaffeemaschine und Co.

artikel-ansicht/dg/0/

Ostprignitz-Ruppin (MZV) Ausgediente Elektrogeräte gehören nicht in den normalen Hausmüll. Sie müssen gesondert entsorgt werden. Da solcher Abfall selten anfällt, haben nicht alle Haushalte solch ein Spezialtonne. Die Behälter stehen aber vereinzelt an den Rathäuser der Kommunen.

Bislang haben nur die Kommunen Fehrbellin, Lindow, Kyritz, Wusterhausen und Heiligengrabe solche Tonnen aufstellen lassen. Zudem befinden sie sich in Neuruppin auf dem Hof hinter dem Landratsamt an der Virchowstraße und am Bürohaus an der Heinrich-Rau-Straße. In Rheinsberg beispielsweise konnte kein geeigneter Platz gefunden werden, um sie aufzustellen, hieß es im dortigen Rathaus auf Nachfrage.

Allerdings muss auch niemand die Tonnen aufsuchen. Zweimal im Jahr gibt es die Gelegenheit, die Elektrogeräte abholen zu lassen. "Das muss dann vorher bei uns angemeldet werden", so Karsten Antoniewicz von der Abfallbehörde des Landkreises.

Überdies gibt es seit Juli vorigen Jahres die Rücknahmepflicht durch Verkäufer solcher Geräte. Doch die Lobbyarbeit hat beim Erstellen dieses Bundesgesetzes gefruchtet: Nur Läden mit 400Quadratmeter Verkaufsfläche oder mehr sind verpflichtet, die Geräte zurückzunehmen. Das betrifft dann praktisch nur große Händler wie Media-Markt oder Saturn beziehungsweise Expert. Nur letztere Firmengruppe hat ein Geschäft im Ruppiner Land - in der Kreisstadt an der Junckerstraße.

Eingeschränkt ist die Rücknahme in den Läden auch durch die sogenannte Ein-zu-eins-Regel. Nur bei Neukauf eines entsprechenden Neugeräts kann das alte dort abgegeben werden. Kleinere Geräte werden aber auch so zurückgenommen. Sie dürfen allerdings maximal 25Zentimeter Kantenlänge aufweisen. Darunter fallen dann zum Beispiel auch Glühbirnen, die ebenso in den Elektrogeräte-Behälter gehören oder bei Großhändlern abgegeben werden können. Bei Leuchtmitteln ist in Neuruppin auch die Baumarktkette Obi Abnehmer.

Der Bund verfolgt, was die Sammlung von Elektrogeräten betrifft, ein hehres Ziel. Er will die Zahl des eingesammelten Elektroschrotts an de Zahl der in Verkehr gebrachten Geräte messen. Auf 100 Kilogramm Neugeräte sollen 2019 65Kilogramm Abfall kommen - so der angestrebte Durchschnitt für 2019. Voriges Jahr lag dieser Wert aber nur bei 45Kilogramm Elektro-Müll pro 100 Kilogramm Neugeräten.

Pro Kopf waren deutschlandweit neun Kilogramm Elektrogeräte fachgerecht entsorgt worden. "Im Landkreis waren es 2015 zirka 6,8Kilogramm je Einwohner", so Antoniewicz. Welcher Prozentsatz der in den Verkauf gebrachten Elektrowaren damit erreicht würde, lasse sich aber nicht sagen, "weil wir nicht wissen, wie viele Geräte es nur auf den Kreis bezogen sind", so der Abfallbehörden-Experte.

Um die Kilogramm-Menge des Elektrogeräte-Mülls zu erhöhen, wurde aber eben die Zusammenarbeit mit den Kommunen zur Aufstellen der Behälter erkundet. "Falls in den noch fehlenden Gemeinden noch ein Standort gefunden wird - wir nehmen ihn gern an", so Antoniewicz.