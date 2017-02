Arbeitskreis lehnt Behinderten-Beauftragte ab

artikel-ansicht/dg/0/

Rahn hatte sich im Sozialausschuss vor zwei Wochen den Abgeordneten erstmals vorgestellt. Aus Zeitgründen habe sie sich zuvor noch nicht mit dem Arbeitskreis in Verbindung setzen können, hatte die Tierärztin dort gesagt. Sie ist Sachverständige für Zucht, Haltung und Bewertung von Pferden und hatte sich in der Vergangenheit auch für viele andere Tierbelange eingesetzt. Warum sie für die Stelle der Behindertenbeauftragten qualifiziert ist, hatte sie dabei aber nicht näher erläutert.

Nachdem es im Vorfeld der Sitzung keinen Kontakt zwischen dem Arbeitskreis und Rahn gegeben hatte, hat sich das Gremium nun nach eigener Aussage mit der Tierärztin befasst, wie Manuela von Häfen berichtet. "Was wir mitbekommen haben, war eine Person, die bei uns den Eindruck hinterlassen hat, dass sie kaum Ahnung davon hat, was es tatsächlich bedeutet, eine Behindertenvertretung zu sein. Sie hat sehr viel von ihrer Arbeit mit Pferden erzählt und davon, wo sie sich in dem Bereich überall engagiert. Selbst die Katzenproblematik in Neuruppin war bei ihrer Vorstellung ein Thema, aber die Betroffenen, die sie vertreten soll, waren es nicht", bemängelt sie. Da der Haupt- und Finanzausschuss bei seiner Sitzung am Dienstag über die Personalie befinden soll, geht der Arbeitskreis nun in die Offensive. Als Alternative dazu, Rahn als Vertretung für Menschen mit Behinderungen zu benennen, möchte das Gremium die Aufgaben selbst übernehmen. Denn schlimmer als gar kein Behindertenbeauftragter wäre einer, "der kaum Ahnung hat", so von Häfen. Ein entsprechender Vorschlag sei bereits an alle Fraktionen, dem Bürgermeister sowie den Gleichstellungsbeirat gegangen.

Die Idee sieht vor, dass das Gremium für die Arbeit ein Jahresbudget von 2500 Euro erhält. Dieses soll vor allem für die Teilnahme an Fort- und Weiterbildungen, Fachtagungen und Treffen mit anderen Beauftragten genutzt werden können. Darüber hinaus sollen die vier Mitglieder auf Antrag jährlich eine Aufwandsentschädigung von 75 Euro erhalten, um die Kosten für Drucker, Computer und Telefon anteilig abdecken zu können. Zudem soll für den Arbeitskreis ein Postfach im Rathaus eingerichtet werden. Der Vorteil davon, die Arbeit auf vier Menschen zu verteilen, ist laut von Häfen vor allem durch die enorme Größe der Stadt begründet. Denn der Beauftragte wäre nicht nur für die Kernstadt zuständig und müsste teilweise lange Strecken zurücklegen.

Die Stelle der Behindertenbeauftragten hatte Brigitte Heinrichs von 2001 bis zum Ende der letzten Legislaturperiode inne. Seit 2015 war das Amt mehrfach vergeblich ausgeschrieben worden.