Schweinsteiger im Europa-League-Kader von Man United

Der 32-Jährige ist neu im Aufgebot des Premier-League-Sechsten für den Wettbewerb, wie aus den am 3. Februar von der europäischen Fußball-Union UEFA veröffentlichten Kaderlisten hervorgeht. United trifft in der Europa League in der K.o.-Runde am 16. und 22. Februar auf den französischen Club AS St. Etienne.

Trainer José Mourinho hatte zuvor bereits angekündigt, Schweinsteiger in den Kader für die Europa League aufnehmen zu wollen, obwohl er den früheren Kapitän der deutschen Nationalmannschaft in dieser Saison erst dreimal in den nationalen Pokal-Wettbewerben eingesetzt hatte. Nach den Abgängen der Mittelfeldspieler Memphis Depay und Morgan Schneiderlein sei Schweinsteiger «natürlich eine Option», sagte der Portugiese.