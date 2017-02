Fahrer rammt Radler und flüchtet

artikel-ansicht/dg/0/

Rheinsberg (crs) Ein 57-jähriger Radfahrer musste nach eine Unfall zwischen Rheinsberg und Zühlen notoperiert werden. Er war offenbar am Donnerstagmittag von jemandem angefahren worden, der sich dann aus den Staub gemacht hat. Die Polizei fahndet jetzt nach diesem Fahrer. Gefunden wurde der 57-Jährige schwer verletzt am Straßenrand liegend gegen 13.20Uhr. "Aufgrund seiner Verletzungen und der Notoperation konnten wir ihn noch nicht befragen", so die Polizei am Freitag. Sie bittet mögliche Zeugen des Unfalls, sich zu melden. Das ist unter 03391 3540 möglich.