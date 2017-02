artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die Frankfurter Schützengilde a.d. Oder 1406 hat die Saison in der 2. Bundesliga Ost der Luftpistolenschützen als drittbeste Mannschaft abgeschlossen. Schaut man auf die Mannschaftsaufstellung mit einigen national und teils international erfolgreichen Schützen wie Stefanie Thurmann, Michelle Skerries, Oliver Fahs und Glenn-Niklas Simmank steht die Frage: Warum ist der Verein nicht in der 1. Bundesliga anzutreffen?

"Vom Leistungsniveau könnten wir dort gut schießen. Mit Florian Schmidt und Josefin Eder haben wir zwei Schützen, die als Gaststarter für den Berliner PSV Olympia in der 1. Bundesliga antreten", betont Vereinsvorsitzender und Cheftrainer Benno Bölke. "Doch als Verein fehlt uns der finanzielle Backround, um eine Mannschaft zu dieser Wettkampfserie zu schicken. Unsere Prämisse ist es, stattdessen den Nachwuchs zu fördern."

Zirka 8000 Euro, schätzt Bölke, würde den Verein die 1. Bundesliga kosten, vor allem wegen der langen Fahrten und notwendigen Übernachtungen. Diese höchste deutsche Schützenliga mit den Gruppen Nord und Süd erstreckt sich für die je zwölf Mannschaften über elf zweitägige Wettkämpfe. Der PSV Olympia Berlin (4.) schießt in der Gruppe Nord unter anderem mit dem SV Kriftel (Hessen), Braunschweiger SG und SG Teutoburger Wald (beide Niedersachsen). In der 2. Bundesliga sind immer acht Mannschaften in jeder der fünf regionalen Gruppen vertreten. Es gibt nur vier Wettkämpfe, weil pro Tag jede Mannschaft gegen zwei Konkurrenten antritt, die Frankfurter u. a. gegen Vereine aus Brück, Königs Wusterhausen und Potsdam. Der Vereinsvorsitzende unterstreicht: "Da in unserer Gruppe Ost nur an den Schießanlagen in Berlin und Frankfurt geschossen wird, kommt das für uns deutlich günstiger". So steht mehr Geld für die Schüler bis Junioren zur Verfügung. 20 000 bis 30 000 Euro werden jährlich benötigt. Waffen werden vom Verein und mit Fördermitteln des Landessportbundes finanziert.

Rund 50 Nachwuchsschützen hat der Verein allein an der Frankfurter Sportschule. "Unsere Philosophie ist es, Kader für die Olympischen Spiele 2020 und 2024 zu entwickeln", so Bölke. Die Hoffnungen des Vereins ruhen unter anderem auf Oliver Fahs und Glenn-Niklas Simmank bei den Junioren sowie Laura Fischinger (Jugend). Unter den Schülern zeigen Jette Lippert, Markus Golisch, Pascal Schlack und Franz Müller leistungsstarke Ansätze. Zwar zählt die Schützengilde zu den Bundesstützpunkten, aber die Finanzierung von Bundesliga- und darunter gelagerten Wettkämpfen ist eben Vereinssache. Da sei klar, dass die Kaderentwicklung Priorität vor der 1. Bundesliga habe, betont Bölke. An rund 15 Wettkämpfen von der Kreisebene über Deutsche Meisterschaften bis hin zu internationalen Einsätzen nehmen die Nachwuchsschützen jährlich teil. Hinzu kommen - meist in den Ferien - zwei Trainingslager als gezielte Wettkampfvorbereitung. "Da können wir mehr Umfänge schießen, stärker in den Bereich Technik und Präzision gehen."

Liga-Wettbewerbe sind in den Wettkampfalltag integriert. Mit dem Nachwuchs sind die Frankfurter auch in der Landesliga vertreten, beendeten diese 2016 als Zweite. Eine weitere Grundlage, um an höhere Maßstäbe wie die 2. Bundesliga heranzuführen. "Dort können die jungen gut von den erfahrenen Schützen lernen und sich gemeinsam auf Höhepunkte vorbereiten", sagt Bölke. Für die Erwachsenen stand der erste des Jahres bereits an: Beim hochkarätig besetzten internationalen Wettkampf in München-Hochbrück siegte die 34-jährige Europameisterin von 2014, Stefanie Thurmann, überzeugend. Für Michelle Skerries (20) war es die Premiere bei den Frauen, die sie als 34. der Qualifikation abschloss.