Informieren & Zeit überbrücken

Brandenburg (MZV) Besucher des Gesundheitszentrums am Hauptbahnhof bekommen seit Monatsbeginn einen weiteren Service geboten: die Hauszeitung ist da. Hierbei handelt es sich um ein kostenloses Exemplar zum Mitnehmen. Die Zeitung enthält Informationen über allgemeine Dinge im Haus. "Lieber genießen lernen, als verzichten müssen!" ist ein Thema der Zeitung. Veranstaltungstipps und Veränderungen im Gesundheitszentrum ergänzen den Inhalt. Am Dienstag, 7. Februar, können Interessierte in der Zeit von 18 bis 19.30 Uhr an der Veranstaltung "Richtig essen und trinken bei Rheuma" mit Expertin Delia Winke teilnehmen. Vorträge und Informationen sollen zum Stöbern einladen. Die Auflage ist mit 5000 Stück gestartet und wird halbjährig erscheinen. "Das Ding soll wachsen", so Centermanager Danny Kaudasch zur Entwicklung der Hauszeitung. Redaktionelle Beiträge aus medizinischer Sicht sind erwünscht. Die Dienstleister im Haus können viertel oder halbe Seiten kaufen und diese dann redaktionell füllen. Der Umfang der Hauszeitung ist abhängig von der Beteiligung. Für inhaltliche Verbesserungsvorschläge ist Centermanager Kaudasch dankbar und hofft auf Hinweise von den Lesern der Hauszeitung.