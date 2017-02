Initiative will Notfallversorgung von Infarktpatienten verbessern

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (MOZ) In Brandenburg sterben im Verhältnis zur Einwohnerzahl deutlich mehr Menschen an einem Herzinfarkt als in anderen Bundesländern. Die Gründe dafür sind bislang kaum erforscht. Nunmehr beteiligen sich mehrere Kliniken im Land an Projekten, mit denen die Notfallversorgung verbessert werden soll.

Starke, anhaltende Schmerzen im Herzbereich, Engegefühl in der Brust sowie heftiges Brennen - bei diesen Anzeichen sollten Betroffene sofort den Notruf wählen. Häufig lautet die Diagnose der Mediziner dann: Herzinfarkt. Den Patienten kann nur geholfen werden, wenn sie schnell in eine Herzkatheter-Klinik gebracht werden, in der das verschlossene Blutgefäß wieder geöffnet wird.

Doch bei der Notfallversorgung dieser Patienten gibt es noch Defizite. "Man kann den gesamten Ablauf von der Alarmierung bis zum Eingriff noch beschleunigen", glaubt Birga Maier, geschäftsführendes Vorstandsmitglied des Berliner Herzinfarktregisters. Dafür müssten jedoch Notärzte und Rettungssanitäter besser geschult werden. Auch eine zügige elektronische Übertragung der kardiologischen Daten vom Rettungsdienst an das Krankenhaus finde kaum statt.

In einem Projekt, an dem 22 Berliner Kliniken sowie die Krankenhäuser und Rettungsdienste in Oberhavel und Havelland beteiligt sind, sollen sämtliche Abläufe bei der Versorgung der Infarktpatienten überprüft werden. "Oft verhindert der Datenschutz eine bessere digitale Vernetzung", sagt die Medizinerin Maier, die viele Jahre als Epidemiologin die gesellschaftlichen Ursachen von Krankheiten erforscht hat.

Hinzu komme, dass in zwei Drittel der Fälle die kardiologischen Spezialisten in den Kliniken nicht direkt greifbar sind und per Rufbereitschaft angefordert werden müssen, sagt Maier. "Denn viele Patienten werden nachts eingeliefert." Aus ihrer Sicht könne wertvolle Zeit gespart werden, wenn Notärzte vor Ort die Diagnose direkt an das Krankenhaus weiterleiten. Dieses könne dann den Katheter-Arzt frühzeitig informieren, so dass dieser im Idealfall schon arbeitsbereit ist, wenn der Krankenwagen eintrifft.

In Brandenburg gebe es außerdem das Problem, dass die Betroffenen zunächst in die nächstgelegene Klinik gebracht werden, in der womöglich kein Katheter-Labor existiert. Somit müssten ein Drittel der Patienten noch einmal verlegt werden. In Berlin sind es nur sieben Prozent. "Hier muss die Politik erreichen, dass dieses Prozedere geändert wird", fordert Maier.

7200 Patienten wurden 2013 - neuere Daten existieren nicht - in märkischen Herzkatheter-Laboren behandelt. Mehr als 1700 Brandenburger starben in jenem Jahr an einem Herzinfarkt außerhalb der Kliniken. Als Erfolg bewertet die Expertin die regionale Ausdehnung des Berliner Herzinfarktregisters. Ab Januar sind daran auch vier Brandenburger Krankenhäuser angeschlossen, darunter das Herzzentrum in Bernau. Somit könne man noch bessere Ursachenforschung betreiben, sagt sie.

Der Bernauer Herzspezialist Johannes Albes verweist darauf, dass Brandenburger Patienten vielfach mit anderen Krankheiten vorbelastet sind. Im Land gebe es überproportional viele Fälle von Diabetes, was ein wesentlicher Risikofaktor für Herzkrankheiten sei, sagt er. Und selbst bei ernsthaften Beschwerden würden viele Patienten zögern, den Notarzt zu rufen. Thomas Meinertz, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Herzstiftung, fordert mehr Investitionen des Landes in Vorsorgeprojekte. Wenn schon im jungen Alter die Risikofaktoren erklärt würden, wirke sich das langfristig auf die Sterblichkeitsraten aus. "Man muss den Leuten einimpfen: Raucht weniger, treibt mehr Sport und ernährt euch gesünder." (Mit Adleraugen)

Selbsttest: www.herzstiftung.de