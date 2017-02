Gesucht werden die Sportler des Jahres

artikel-ansicht/dg/0/

Strausberg (MOZ) Bad Freienwalde/Seelow/Strausberg (MOZ) Wieder sind die Leser der Märkischen-Oderzeitung aufgerufen, sich mit dem Stimmzettel an der Wahl zum Sportler der Jahres zu beteiligen. Erstmals sind auch die Leser des Märkischen Sonntags sowie vom Märkischen Markt mit angesprochen. Eine weitere Möglichkeit, seine Stimme abzugeben, bietet sich auf der Internetseite des Kreissportbundes (KSB) MOL. Auch dort ist ein Stimmzettel hinterlegt.

In den Kategorien Beste Sportlerin, Bester Sportler und Beste Mannschaft können Leser nun jeweils für Jugend bzw. Erwachsene aktiv Einfluss nehmen, wer von den benannten Kandidatinnen und Kandidaten am Ende in Märkisch-Oderland auf dem Treppchen stehen darf.

Die Bürger können maßgeblich mitentscheiden. Zu 50 Prozent fließen die eingereichten formgerechten Stimmzettel (zugelassen ist je Teilnehmer/-in nur ein in der Presse veröffentlichter Originalvordruck) und das Online-Votum (nur eine Abstimmung pro Gerät - PC, Smartphone, Tablet ... - kann gewertet werden!) in die Ergebnisse ein.

Über den zweiten Anteil wird eine Fachjury entscheiden. Zu dieser gehören Mitglieder des KSB-Vorstands, Beauftragte aus Sportvereinen, Kreisfachverbänden und der Kreisverwaltung sowie Sportredakteure der Märkischen Oderzeitung.

Bitte beteiligen Sie sich engagiert daran und markieren Sie die von Ihnen persönlich favorisierten Sportlerinnen, Sportler und Teams für deren erbrachte Jahresleistung/-en im vergangenen Sportjahr jeweils einmal in allen (wichtig!) sechs genannten Kategorien!

Bis zum 5. März besteht die Möglichkeit zur Stimmabgabe.

www.ksb-mol.de