Aufklärung ist entscheidend

(MOZ) Die hohe Sterblichkeit nach Herzinfarkten ist seit vielen Jahren ein Problem in Brandenburg. Doch bislang wird in der Landespolitik nur zaghaft daran gearbeitet, die Statistiken besser interpretieren zu können - und Maßnahmen zu ergreifen. Dies mag auch darin begründet sein, dass hier ein Zuständigkeitsproblem zutage tritt. Die Rettungsdienste werden von den Landkreisen organisiert, viele Krankenhäuser gehören ebenfalls zu den Kommunen.

An fehlender Technik in den Kliniken liegt es nicht. Also muss an den Abläufen bei Notfällen gefeilt werden, um die Versorgung zu verbessern. Genau daran arbeiten die Initiatoren des Berliner Herzinfarktregisters - und es zeigen sich erste Erfolge. Insofern war es ein überfälliger Schritt, dieses Statistiksystem auf Brandenburg zu übertragen.

Durch jene kleinteiligen Analysen dürfen aber nicht die großen Probleme aus dem Blickfeld rücken, für die es kaum Lösungsansätze gibt. Brandenburger führen einen deutlich ungesünderen Lebenswandel als Bürger in anderen Regionen. Hier müssen Aufklärungskampagnen her. Nicht eine, sondern viele. Dafür bereitgestellte Mittel sind die besten Investitionen in die Zukunft.