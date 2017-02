Weiterer Kandidat im Rennen

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Freienwalde (MOZ) Neben Jutta Lieske (SPD) und Ralf Lehmann (parteilos) gibt es nun einen dritten Kandidaten: Hermann Winking möchte Bürgermeister von Bad Freienwalde werden. Dass er für den Posten kandidieren wolle, gab der 59-Jährige bei der Stadtverordnetenversammlung in Bad Freienwalde am Donnerstag bekannt. Der parteilose Kandidat lebt seit einem Jahr in Bad Freienwalde. Die Stadt mit seiner umliegenden Natur und den Wäldern gefalle ihm, begründet er, warum es ihn von Gescher in Westfalen nach Bad Freienwalde verschlagen hat. Genauso sehe er aber auch, was noch getan werden müsse, so Winking. "Ich beobachte die ganze Zeit, dass in Bad Freienwalde so viel Potenzial ist." Es müsse etwas bewegt werden. Bislang gehe es aber nicht schnell genug, ist er überzeugt. Mit Blick auf Tourismuschef Andreas Hensel erkennt er zugleich an: "Da passieren Dinge."