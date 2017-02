20 Kandidaten stehen zur Wahl

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Freienwalde/Seelow/Strausberg (MOZ) Am 24. März sollen in einer großen Feierstunde die Sportler des Jahres 2016 aus dem Landkreis Märkisch-Oderland geehrt werden. Alle, die nominiert sind, hätten den Titel verdient. Entscheiden werden auch die Leser der Märkischen Oderzeitung.

artikel-ansicht/dg/0/1/1549524/

¦ Mädchen: Lea Bensch kommt vom KSC Strausberg. Die Leichtathletin gewann in ihrer Altersklasse den Strausseelauf, die Stienitzsee-Open und den Seriencross MOL. Die Radsportlerin Gina Haberecht gewann die Landesmeisterschaft und wurde bei der Deutschen Meisterschaft auf der Straße Dritte. Meike Meyer kommt vom Rüdersdorfer Ruderverein Kalkberge. Ein 1. Platz bei der Deutschen Meisterschaft (Einer 1000 und 3000 Meter) sowie der 1. Platz bei der Landesmeisterschaft im 1000 m-Einer gehören in ihre Erfolgsliste. Kim Müller kegelt beim 1. KSC Seelow. In der Disziplin Classic-Kegeln wurde sie Kreis-Einzelmeister, Zweite bei der Landes-Einzelmeisterschaft und war auch Teilnehmer einer DM. Sophie von Zelewski (KSC Strausberg) ist im Judo aktiv. Zu

ihren Erfolgen gehören ein 1. Platz bei Landes-Einzelmeisterschaften U 18, ein zweiter Platz bei Landes-Einzelmeisterschaften U 21 sowie der dritte Platz bei der Nordost-Einzelmeisterschaft der U 18 und U 21.

¦ Jungen: Konstantin Otto startet für den KSC Strausberg. Er holte u. a. erste Plätze bei Regionalmeisterschaften in den Disziplinen 800 m, Speer und Crosslauf. Yanneck Regling gehört ebenfalls dem KSC Strausberg an und ist sehr erfolgreich im Bogensport. Er ist Deutscher Meister seiner Altersklasse mit dem Compound-Bogen. Er gewann u. a. erste Plätze der Feld- und Waldrunde Brandenburg. Dennis Rietz kommt aus Bad Freienwalde. Seine Disziplin ist Judo. Der Sportler vom SV Do Keiko Bad Freienwalde konnte 2016 zahlreiche gute Turnierplatzierungen erringen. Als ganz großes Talent im Judo gilt KSC-Sportler Paul Schoch. Der Strausberger, derzeit an der Sportschule in Frankfurt, gewann 2016 u. a. im Sparkassen-Cup sowie im Ergo-Cup. Mick Seiffert gehört zu den zahlreichen Talenten des Rüdersdorfer Rudervereins Kalkberge. Er wurde Deutscher Meister im Doppelvierer (3000 m) sowie Landesmeister im Einer (1000 m).

¦ Frauen: Helga Boßdorfs Element ist das Wasser. Die KSC-Schwimmerin gewann im Jahr 2016 einen 1. Platz bei den Landesmeisterschaften Masters (200 m Freistil) sowie mehrere erste Plätze bei hochkarätigen Masters-Wettkämpfen. Kathrin Conrad startet für den 1. KSC Seelow. In der Disziplin Classic-Kegeln gewann sie einen dritten Platz bei der Kreis-Einzelmeisterschaft, einen zweiten Platz bei der Landes-Einzelmeisterschaft sowie einen zwölften Platz bei der Deutschen Einzelmeisterschaft. Für ihren Heimatverein, RFV Altranft, gewann Dressurreiterin Mareen Herter den Sparkassen-Cup MOL. Seit vielen Jahren gehört sie zu den wichtigsten Spielern des MTV Altlandsberg. Sophie Lütke ist Torschützenkönig und Kapitän im Team, das in der 3. Liga spielt. Dagmar Rocktäschel von der TSG Seelow ist aus der MOL-Leichtathletikszene kaum wegzudenken. Die Läuferin gewann den Brandenburg-Cup (W 50) sowie den Oder-Spree-Cup

¦ Männer: Patrick Hartung gehört zu den starken Männern des Athletikclubs Rüdersdorf. Der Kraftsportler wurde Dritter der WM und holte insgesamt acht Titel bei Deutschen Meisterschaften sowie sechs Landesmeistertitel. Björn Rudolph ist Mitglied der SG Rot-Weiß Neuenhagen (Karate). Er gewann den Liga-Cup sowie Ostsee-Cup in den Gattungen Kumite und Kata. Lothar Schulze (1. KSC Seelow) ist Classic-Kegler. Er holte einen neunten Platz bei den Deutschen Einzelmeisterschaften. Er ist Landes- und Kreis-Einzelmeister. Nico Weiß (TSC Strausberg) turnt mit dem Rhönrad. Er wurde u. a. Norddeutscher Meister und Dritter der WM (jeweils im Mehrkampf). Dominic Witkowski ist Kapitän des MTV Altlandsberg und spielt in der Handball-Oberliga Ostsee-Spree.