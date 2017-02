Pantoffeln für Fünf-Sterne-Häuser

artikel-ansicht/dg/0/

Strausberg (MOZ) Ein deutschland- und europaweit tätiges Unternehmen will sich demnächst im Gewerbegebiet Nord ansiedeln. Die Lotos Hotel Store OHG beliefert Hotels mit Produkten von der Papiertüte bis zum Bademantel. In Strausberg entstehen Lager und Büro samt Geschäftssitz.

Pantoffeln, Tüten und mehr: Tom Großmann und Vanessa Niedermüller zeigen in ihrem Eggersdorfer Büro einen Ausschnitt aus der Produktpalette ihrer Firma Lotos Hotel Store. Sie beliefert Häuser in Deutschland und darüber hinaus. Die Firma will sich nun im G © MOZ/Gerd Markert

2009 haben Beate Nickel, Vanessa Niedermüller und Tom Großmann, allesamt mit reichlich Erfahrungen aus der Hotellerie, ihr eigenes Unternehmen aus der Taufe gehoben. Inzwischen hat sich dieses fest am Markt etabliert, verzeichnet siebenstellige Umsätze. Großmann verantwortet den Vertriebsbereich Nord und wirkt mit seiner Partnerin Vanessa Niedermüller, die sich um Vertrieb und Einkauf kümmert, derzeit noch in dem Bürogebäude an der Ecke Landhaus-/Bötzseestraße. "Wir wachsen stetig", berichtet er. Etwa ein Drittel der rund 150 Fünf-Sterne-Häuser in Deutschland werde von Lotos beliefert, darunter namhafte wie das Adlon in Berlin oder Vier Jahreszeiten in Hamburg, die Ritz-Carlton-Kette, viele Wellnesshäuser an der Ostsee und in Bayern, aber auch eine Kreuzfahrtlinie. Überdies habe das Service-Unternehmen Kunden in Italien, Österreich und der Schweiz, Belgien Portugal und Rumänien.

Für die Abnehmer rechnet es sich nicht, eigene Lager zu etablieren. Sie bevorraten sich für etwa ein bis zwei Wochen mit Schlappen, Regenschirmen, Bademänteln, Taschen, Lederetuis, Schreibgeräten und anderen Artikeln, die Hotelgästen den Aufenthalt angenehmer machen sollen. Die großen Vorräte lagern bei Lotos, derzeit im Seelower Raum. Gefertigt wird in China, überwiegend in Handarbeit. Während Mitbewerber vorwiegend eine Standardpalette anbieten, setzen Großmann und seine Partner auf individuelle Produkte. "Unser Produzent setzt fast alles um", sagt der 38-Jährige, der Mitte der 1990er-Jahre mit den Eltern aus Berlin ins Umland zog und in Strausberg wohnt. Er verweist zum Beispiel auf ein spezielles Quietsch-Entchen für die Bäder eines Hamburger Etablissements.

Allerdings dauert es eine Weile, bis neue Ideen umgesetzt sind. Denn die Ware kommt per Schiff in großen Containern. Plus Produktionszeit und zweimal Zoll. "Alles in allem etwa drei Monate", erzählt Großmann. Man müsse also vier Monate im Voraus denken, denn das Lager dürfe nicht leer laufen.

Weil die 600 Quadratmeter in Seelow bald nicht mehr ausreichen und die Finanzierungsbedingungen günstig sind, haben sich die drei zu dem Neubau in Strausberg entschlossen. Rund 800 000 Euro sollen auf dem 4000 Quadratmeter großen Grundstück Am Biotop im Gewerbepark Nord investiert werden. Die Investitionsbank des Landes habe eine Förderung von 40 Prozent in Aussicht gestellt, so der Unternehmer. Das Antragsverfahren laufe gerade. "Der Grundstückskauf wird aber nicht gefördert", stellt er klar. Zwei bis drei Monate werde es vermutlich dauern, so dass im April/Mai gestartet werden könne.

Entstehen soll eine 1000 Quad-ratmeter große und sechs Meter hohe Halle in Holzständerbauweise mit Metallhaut. Zunächst werde die Höhe nicht benötigt, weil eigene Waren flach auf dem Boden verstaut würden, aber man könne das Gebäude auch nutzen, falls etwas anderes gelagert werden solle. Zudem gebe es auf dem Grundstück ausreichend Flächenreserve für eine weitere Halle - für weiteres Wachstum.

Mit dem Neubau würden auch neue Arbeitsplätze entstehen, aber nur einzelne. Eine Stelle für Marketing kündigt Großmann an und eine für Lager und Bestellannahme, was derzeit in Seelow von einer externen Firma erledigt wird. Zwar würden pro Jahr etwa 10 000 Pakete an die Abnehmer geschickt, aber pro Arbeitstag mache das "nur" zwischen 40 und 50 aus.