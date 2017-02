Mallnower Landwirte danken den Feuerwehren

artikel-ansicht/dg/0/

Schönfließ (MOZ) Das vergangene Wochenende sorgte für einen Schock bei Mitarbeitern und Geschäftsführung der Agrarprodukte Mallnow/Schönfließ. Am frühen Morgen brannte es in einer Entenmastanlage in Schönfließ. 6000 Küken erstickten. "Der Schaden wäre noch um ein Vielfaches größer gewesen, hätten die Feuerwehren mit ihrem Einsatzleiter Steffen Roßlau nicht so schnell, ruhig und umsichtig agiert", sagt Geschäftsführer Michael Karcher. Um 7.35 Uhr war am Sonnabend die Schönfließer Wehr alarmiert worden. Verstärkung erhielten sie aus den Wehren Lebus, Alt Zeschdorf, Treplin, Wulkow und Podelzig. "Wir möchten uns bei allen Feuerwehrleuten für ihren Einsatz bedanken", sagt Karcher. Sie hätten verhindert, dass der neben dem Stall stehende Gastank nicht in Mitleidenschaft gezogen wurde und auch der Nachbarstall verschont blieb. "Wir können den alten Stall wieder aufbauen", versichert der Geschäftsführer. Derzeit sei er allerdings noch beschlagnahmt, da die Untersuchungen des Landeskriminalamtes noch nicht abgeschlossen sind. Gutachter und Sachverständige haben noch zu tun. Es geht letztlich auch um Versicherungsfragen.