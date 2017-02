Ran an die Platte

artikel-ansicht/dg/0/

Brieselang (MOZ) Zum Ortsentscheid der Mini-Meisterschaften im Tischtennis lädt die Tischtennisgemeinschaft Brieselang am Samstag, 11. Februar, in die Sporthalle der Zeebr@-Grundschule in der Marie-Curie-Straße ein. Um Anmeldung wird gebeten unter martin@teuber-org.de oder telefonisch bei Klaus Schönfelder unter 033232 41322. Nachmeldungen sind auch am Wettkampftag noch möglich.