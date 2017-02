Frische Farbe, Fototapete, Boxspringbett

artikel-ansicht/dg/0/

An der Bürotür von Hotelchefin Gebriela Beckers hängt der Bauzeitenplan. Sie kommt gerade aus einer Telefonkonferenz mit ihrem Vorgesetzten. Es ging natürlich um die aktuellen Arbeiten in der Herberge, wie sie sogleich bestätigt. Der Übergabetermin 15. Mai sei nicht in Gefahr, auch wenn das Ziel ambitioniert anmutet. "Wir liegen im Plan", versichert Beckers, die vor zwei Jahren die Leitung des Hauses übernommen hat.

Am 19. März feiere man den Abschluss der ersten Sanierungs- und Renovierungsetappe: die Eröffnung der "Bienenwiese", des neuen Frühstücksraumes, in der alten Villa (der früheren Immenstube). Anlässlich dessen gebe es eine Vernissage. Durch Umbau und Umstrukturierung der Küche wurde eine Verbindung vom Haupthaus zur denkmalgeschützten Villa geschaffen. Diese soll künftig als kleine Galerie genutzt werden, so Beckers. Die Idee sei, mittels der Kunstwerke ebenfalls den Bogen von der Historie zur Moderne zu spannen.

Die erste Exposition werden Andreas Bogdain aus Chorin und Catrin Sternberg aus Eberswalde gestalten. "Als ich Herrn Bogdain den Gedanken vortrug, war er gleich Feuer und Flamme", freut sich Beckers über die positive Resonanz. Schon in der Vergangenheit bot Haus Chorin mit dem Foyer Künstlern aus der Region eine Plattform. "Pro Jahr wollen wir drei Ausstellungen organisieren." Mit lokalem Schwerpunkt.

Der Bezug zum Barnim, zu Chorin und vor allem zum Kloster scheint Beckers wichtig. Immerhin kämen viele Gäste gerade wegen der Lage der Herberge in der Schorfheide, wegen der Nähe zum früheren Zisterzienserkloster und des dort beispielsweise stattfindenden Choriner Musiksommers. Ein Stück Chorin will die Hotelchefin deshalb auch in die Gästezimmer holen. Per Fototapete. Jedes Zimmer werde mit einer großen Schwarz-Weiß-Aufnahme aus dem Kloster oder der Umgebung ausgestattet, verrät die Hotelchefin. Zu den Motiven gehören etwa der Kreuzgang und der Westgiebel der Anlage sowie der Amtssee.

Doch nicht nur die Wände erfahren eine Auffrischung. Die Zimmer werden im wahrsten Sinne aufgemöbelt. Es gibt neue Tische und Stühle, neue Gardinen, Boxspringmatratzen, neue Fußbodenbeläge. Die Bäder werden teilweise modernisiert. Die Säle im Tagungsbereich wurden bereits mit neuem Mobiliar ausgerüstet. Das Vestibül harrt der Umgestaltung. Das Haupthaus soll ferner einen neuen Fassadenanstrich erhalten. Fenster und Balkone sind noch zu sanieren, die Außenanlagen zu überarbeiten. Das alles erfolge selbstverständlich bei laufendem Betrieb. Im Moment sei es zwar vergleichsweise ruhig im Haus. "Nachdem wir über den Jahreswechsel komplett ausgebucht waren." Aber ab Mitte Februar steige die Belegung wieder deutlich an. Weshalb man die Arbeiten gut koordinieren müsse.

Das vorige Jahr habe Hotel Haus Chorin mit einer Auslastung von 58 Prozent abgeschlossen. Brandenburger Durchschnitt seien 45 Prozent. Da liege man also deutlich drüber. Doch es gab 2016 auch deutliche Kritik an der Herberge, vor allem im gastronomischen Bereich. Wo Beckers Besserung verspricht. Die "Alte Klosterschänke", während der Hochsaison 2016 im Prinzip geschlossen, sei derzeit an den Wochenenden in Betrieb. "Und ab Ostern ist das Lokal wieder donnerstags bis sonntags geöffnet", so die Hotelleiterin. Mit einem Buffetangebot. Gekocht werde im Haupthaus.

Mitte Mai sollen Umbau und Renovierung des Haupthauses abgeschlossen sein, so dass sich die christliche Herberge zur Jahrestagung ihres Trägers, des Landesausschusses für Innere Mission (LAFIM), im frischen Design präsentiert. "Komplett durch sind wir damit aber nicht. Dann geht es mit den Außenhäusern weiter", kündigt die Hausherrin schon mal an und sie verhehlt nicht, dass sich die Investitionen auch in den Preisen niederschlagen. Zum Jahresbeginn wurden die "angepasst". Beckers spricht - bei drei Prozent - von einer moderaten Erhöhung.

Vernissage: 19. März im Haus Chorin, 11 Uhr, mit Andreas Bogdain und Catrin Sternberg