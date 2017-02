Abschied nach 25 Jahren

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Freienwalde (MOZ) Nach 25 Jahren hat Marianne Beise überraschend ihre Tätigkeit in der Bad Freienwalder Stadtverwaltung beendet. Die ehemalige Leiterin der Haupt- und Finanzverwaltung geht aus gesundheitlichen Gründen in den Ruhestand.

In der Stadtverordnetenversammlung am Donnerstagabend gab Marianne Beise öffentlich bekannt, dass seit Januar ihr Rentenbescheid vorliege. Seit Anfang vergangenen Jahres sah sie sich vorerst gezwungen, aus gesundheitlichen Gründen ihre Tätigkeit in der Stadtverwaltung nicht mehr auszuüben. In einer kurzen Rede blickte sie nun auf die Höhepunkte und die Schwierigkeiten ihrer 25-jährigen Amtszeit zurück. "Ich möchte diese Stadtverordnetenversammlung nutzen, um mich aus dieser Runde zu verabschieden", sagte Marianne Beise, die in Bad Freienwalde geboren und in Hohenwutzen aufgewachsen ist. Insgesamt 20 Jahre sei sie als Amtsleiterin tätig gewesen.

In ihrem Rückblick erinnerte sie sich an die besonderen Etappen, wie den Abzug der russischen Streitkräfte aus Bad Freienwalde im Jahr 1992. "Das war für alle wichtig", sagte sie. Im Auftrag des Bundesvermögensamtes habe sie den Abzug mit begleitet.

Spannend sei für sie die Weiterführung der Kulturentwicklungsplanung mit dem Museum Altranft gewesen. Diese habe sie vor einem Jahr mit auf den Weg gebracht. Sie habe damals Kenneth Anders, dem heutigen Leiter des Programmbüros des Museums, mit ins Boot geholt und die Neuausrichtung des Museums mit ihm gemeinsam vorbereitet. "Dass sich eine neue Perspektive auftut", erklärte sie.

Auch ihr Engagement im Willkommenskreis in Bad Freienwalde sprach sie an. Sie habe sich dafür eingesetzt, dass die Kinder eingeschult werden und Fahrräder bekommen. Auch emotionale, für sie wichtige Momente gab es in diesem Zusammenhang: "Als ich die junge syrische Frau in die Arme nahm, die bei der Einschulung ihrer Tochter in der Fontane-Grundschule vor Glück weinte."

Aber auch schwierige Zeiten ließ sie nicht unerwähnt, wie etwa die Schließung von Kitas und die Kündigungen vieler Erzieherinnen, die Auseinandersetzungen um die Schule Hohenwutzen oder die Schließung von Kurtheater und Konzerthalle im Dauerbetrieb. Genauso nannte Marianne Beise Meinungsverschiedenheiten auf Leitungsebene im Rathaus, innerhalb der Verwaltung sowie zwischen Verwaltung, politischen Gremien und Bürgern.

"Nach Bad Freienwalde wird mich mein Weg auch in Zukunft führen", ergänzte sie. So werde sie ihre Familie in Hohenwutzen besuchen oder sich als Mitglied im Oberbarnimer Kulturverein betätigen. "Gern möchte ich bis zum Ende der Legislaturperiode die Stadt bei der Stiftung Marienkirche in Chojna mit vertreten", sagte sie. Wichtig werde für sie auch ihr literarisches Schaffen sein. "Da sind noch meine Geschichten und Gedichte, die hier entstanden sind und über die Stadt und meiner Liebe zu ihr Zeugnis ablegen."