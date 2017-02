Saunamobil heizt RBB-Fernsehteam ein

artikel-ansicht/dg/0/

Lichterfelde (MOZ) Ein heißer Saunagang und anschließend der Sprung in das eiskalte Wasser eines Sees? Diese Vorstellung hat auch das Team vom RBB-Fernsehsender begeistert und am Freitag für ihre Abendsendung Brandenburg aktuell in den Barnim gelockt. Möglich wird das mit dem Saunamobil von Anne Dorothee und Thomas Klückmann aus Eberswalde.