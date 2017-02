artikel-ansicht/dg/0/

Gabriel nach Gesprächen in Washington zuversichtlich

Washington/New York (dpa) Außenminister Sigmar Gabriel hat bei ersten Gesprächen mit seinem US-Kollegen Rex Tillerson und Vizepräsident Mike Pence in Washington große Gemeinsamkeiten festgestellt. Es habe sich gezeigt, dass es auch in der neuen US-Regierung Menschen gebe, die ein "großes Interesse am Ausbau der transatlantischen Beziehungen" hätten, sagte Gabriel am Donnerstagabend in Washington.

Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) kommt auf dem Flughafen in New York (USA) an.



