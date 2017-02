Schönheitskur für Kita Rakete

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Für rund 1,1 Million Euro wird die Kita Rakete in diesem Jahr saniert. Das Geld kommt zu 90 Prozent aus dem Bundesinvestitionsprogramm für finanzschwache Kommunen. Reparaturmaßnahmen sind auch an sechs weiteren kommunalen Kita- und Hort-Gebäuden geplant.

Die Reparaturrückstauliste für die insgesamt 26 kommunalen Kita- und Hort-Gebäude ist nach wie vor lang. In Zahlen ausgedrückt sind es fast 6 Millionen Euro. Zu einem echten Sorgenkind hat sich in den vergangenen Jahren die Kita Rakete in der Konstantin-Ziolkowski-Allee entwickelt. Dort liegt der Sanierungsbedarf bei fast 1,2 Million Euro.

Ein Großteil davon kann in diesem Jahr erledigt werden, teilt Birgit Förster, die Leiterin des Zentrale Immobilienmanagements (ZIM) der Stadt mit. Das ZIM ist für den Zustand und die Einhaltung von Sicherheitsstandards an kommunalen Gebäuden zuständig. Mithilfe des Bundesinvestitionsprogramms für finanzschwache Kommunen können die Kosten für die energetische Sanierung des Hauses in Höhe von rund 1,1 Millionen Euro nun zu 90 Prozent finanziert werden.

Dazu gehören die Sanierung von der Fassade, der Fenster und des Daches sowie der Blitzschutzanlage. "Die Planung ist fertig, der Zuwendungsbescheid liegt vor, die Ausschreibungen laufen", fasst Birgit Förster den aktuellen Stand zusammen. Ende Februar sollen die Bauarbeiten beginnen, die Fertigstellung ist 13 Monate später geplant. Zudem soll auch die Sanierung der Warmwasseraufbereitungsanlage in der Einrichtung, die von der Kinderwelt Frankfurt (Oder) betriebenen wird, in Angriff genommen werden. Die dafür veranschlagten 43000 Euro sind nach dem Bundesprogramm jedoch nicht förderfähig, müssen also komplett selbst finanziert werden. Die Planung soll 2017, die Umsetzung 2018 erfolgen.

In Sachen Brandschutzmaßnahmen, die vor einem Jahr noch für komplett umgesetzt galten, muss die Stadt in der Kita Lilo Herrmann in der Blumenthalstraße nacharbeiten. "Eine Brandschau der Feuerwehr hat ergeben, dass nun doch ein zweiter Fluchtweg gebaut werden muss", sagt Birgit Förster, die Vorschriften hätten sich verschärft. 100000 Euro sind für die Maßnahme vorgesehen, die nach Planung, Erteilung der Baugenehmigung und Ausschreibung frühestens im vierten Quartal umgesetzt werden kann. Für weitere 250000 Euro soll die Elektroanlage der Kita saniert werden. Diese Maßnahme war größtenteils schon für 2016 vorgesehen, wurde jedoch verschoben, da sie in Zusammenhang mit dem Brandschutz steht.

Auf der Liste mit den geplanten Sanierungen stehen auch die Kita Regenbogen am Bruno-Peters-Berg (39000 Euro für ein Kinderbad) und die Kita Kunterbunt im Baumschulenweg (18000 Euro für die Erneuerung der Innentüren). Im Kinderhaus am Südring muss das Leitungsnetz Sanitär saniert werden. Nach Ausschreibung der Planung stellte sich heraus, das die veranschlagten 65000 Euro nicht ausreichen. Die Summe wird auf 137000 Euro erhöht, dafür muss allerdings die Sanierung der Elektroanlage in der Euro-Kita in der Schulstraße verschoben werden. Die letzte Maßnahme ist die Dachsanierung an den beiden Gebäuden des Horts Coole Kiste in der Darwinstraße. Zur Verfügung stehen 211000 Euro.