Taunusstein/Wiesbaden (dpa) Ein Handwerker soll seinen Cousin und Kollegen während der Arbeit in einem Keller in Hessen getötet und sich selbst das Leben genommen haben. Der 38-Jährige hatte den Ermittlungen zufolge mit einem Werkzeug auf den Kopf des 52-Jährigen eingeschlagen und ihn so umgebracht. Anschließend soll er sich mit einem Messer selbst getötet haben, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag in Wiesbaden nach der Obduktion der Leichen mitteilten.