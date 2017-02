100 Wahlplakate mutwillig beschädigt

artikel-ansicht/dg/0/

Bernau (MOZ) In der Nacht zum Freitag wurden in Bernau rund 100 Wahlplakate der Unabhängigen zum Bürgerentscheid "Stopp Rathaus-Neubau" beschädigt. So wurden mindestens 50 Plakate mit einem Cutter-Messer in kleine Stücke zerschnitten, "die sodann fein säuberlich und demonstrativ neben die jeweilige Laterne in den Schnee gesteckt worden sind", berichtete am Freitag Péter Vida, Fraktionschef der Unabhängigen in der Stadtverordnetenversammlung. Laut Vida würden die Beschädigungen zeigen, dass es sich nicht um zufällige Randale, sondern um ein systematisches, politisches Vorgehen handelt. "Die politische Botschaft ist klar: Die Wahlwerbung für den Bürgerentscheid soll in einschüchternder Weise zerstört werden."