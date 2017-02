Drei Schwerverletzte nach Frontalkollision

artikel-ansicht/dg/0/

Zerpenschleuse (MOZ) Beim Frontalzusammenstoß zweier Autos auf der L 100 zwischen Groß Schönebeck und Zerpenschleuse sind am Nachmittag des 3. Februar drei Menschen schwer verletzt worden. Der Unfall passierte gegen 13.30 Uhr, als der Fahrer eines Geländewagens, der in Richtung Zerpenschleuse unterwegs war, aufgrund des stockenden Verkehrs stark bremste, sein Wagen ausbrach und auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden Audi. Die Wucht des Zusammenpralls war so groß, dass der Audi seitlich gegen einen Baum geschleudert wurde.