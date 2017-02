Wellinger mit persönlichem Rekord in Oberstdorf

artikel-ansicht/dg/0/

Oberstdorf (dpa) Andreas Wellinger hat in der Qualifikation zum Skiflug-Weltcup in Oberstdorf seinen persönlichen Rekord geknackt. Der Team-Olympiasieger flog auf der für die WM 2018 umgebauten Anlage 219 Meter weit.

«Leider war das nur ein Meter weiter als meine bisherige Bestmarke», sagte Wellinger. «Ich denke, dass hier Weiten von bis zu 240 Meter möglich sind.»

Sieger der Ausscheidung wurde vor 5800 Zuschauern der Slowene Peter Prevc mit einem Sprung auf 221,5 Meter. Den weitesten Sprung schaffte der Österreicher Stefan Kraft im Training mit 229 Metern. «Das sah ganz easy aus. Hier kann es weit runter gehen», sagte Wellinger.

Im Einzelwettbewerb am Samstag sind alle sieben deutschen Springer dabei. Neben Wellinger rechnet sich auch Richard Freitag gute Chancen auf eine Top-Platzierung aus. Der Sachse wurde in der Qualifikation mit 183 Metern zwar nur 21., deutete mit 222,5 Metern im Training aber seine Klasse an. «Das ist eine coole Schanze, es macht hier extrem viel Spaß. Ich möchte einen persönlichen Rekord aufstellen», sagte Freitag. Bei der Skiflug-WM 2012 war er in Vikersund 230 Meter weit geflogen.