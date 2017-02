IBAN: Gezähmtes Zahlenmonster

artikel-ansicht/dg/0/

Krampfhaft starrt die junge Frau auf den Bildschirm. 22 Zahlen. An sich nicht kompliziert. Wären da nicht die vielen Nullen dazwischen. Bloß nicht vertippen. Geschafft. Die Überweisung kann raus. Diese Situation kommt jedem bekannt vor. Denn die lange Kontonummer, die IBAN (International Bank Account Number), verunsichert - nach wie vor. Sie kam verpflichtend für alle Bankkunden im Februar vergangenen Jahres. Seit dem müssen Verbraucher für alle ihre Überweisungen, Lastschriften und Rechnungen verwenden. Firmen und Vereine waren schon anderthalb Jahre früher dran.

Der Umstieg auf die IBAN , die Teil des einheitlichen europäischen Zahlungsverkehrs in 34 beteiligten Ländern ist, habe reibungslos funktioniert, heißt es aus vielen Geldinstituten. Es gebe fast keine Probleme.

An die lange Nummer musste sich jedoch jeder erst einmal gewöhnen. Und der eine oder andere beschwerte sich bei der Bank. "Begeistert zeigen sich die Kunden natürlich nicht", sagt Wolfram Morales, Sprecher des Ostdeutschen Sparkassenverbandes. "Sie wird als nötiges Übel aber hingenommen." Er selber kenne seine nicht auswendig, anders war es bei der früheren Kontonummer. Menschen könnten sich wohl nur sieben hintereinanderliegende Zahlen merken. Alles andere - nur Gedächtnis-Künstler. "Auch die Anzahl der Nullen in der richtigen Reihenfolge zu erkennen und hinzubekommen" sei nicht immer leicht, sagt Morales etwas scherzhaft. Der Bundesbank-Vorstand Carl-Ludwig Thiele appelliert, sich die 22-stellige-IBAN in übersichtlichen Vierer-Blöcken zu merken.

Daniela Toppel von der Mittelbrandenburgischen Sparkasse in Potsdam sieht es etwas enspannter: Die IBAN müsse sich der Kunde nicht merken, sie stehe ja auf allen Kontoauszügen und auf den Geldkarten der Banken. Zwar gab es anfangs hier und da Umgewöhnungsprobleme, doch gravierend sei es nicht gewesen. Die Sprecherin meint: Die Überweisungen sind sicherer geworden. "Das Risiko, dass aufgrund eines Tippfehlers ein Betrag auf dem falschen Konto landet, ist durch die Prüfziffern noch geringer geworden. Denn diese wird automatisch korrigiert". Rückläufe, Zahlendreher oder Beschwerden gebe es nicht mehr als bei der alten Kontonummer. Ältere Menschen nehmen gern die Hilfe der Angestellten beim Ausfüllen der Überweisungsträger am Schalter an, sagt Toppel. Existiert die verwendete IBAN nicht, geht die Überweisung nicht raus. Geben Verbraucher jedoch versehentlich die korrekten Kontodaten eines Empfängers an, für den eine Zahlung gar nicht gedacht war, könnte es aufwendiger werden, das Geld zurückzubekommen. Denn anders als Lastschriften können Banken Sepa-Überweisungen nicht zurückrufen.

Morales verweist auf den QR-Code, der oft bei Rechnungen eingegeben wird. Wenn man diesen einscannt, übernimmt die Bank-App alle Daten, inklusive der Zahlen und füllt sie in die dafür vorgesehenen Felder einer Überweisung.

Trotz aller Erklärungen und fast keiner Pannen, bleibt die gar nicht so neue Kontonummer für viele nach wie vor ein Rätsel. Bei Umfragen vermuteten manche, dass sich in der langen Zahlenkolonne das eigene Geburtsdatum versteckt. Dem ist nicht so. Jede IBAN beginnt mit der Landeskennung, also DE in Deutschland, es folgen eine Prüfziffer der Bank, die alte Bankleitzahl und die ursprüngliche Kontonummer. Hatte jene weniger als zehn Ziffer, füllen Nullen die fehlenden Zahlen dazwischen auf, um auf die 22 Stellen zu kommen. "Also rein von der Logik her - nicht kompliziert", sagt Morales. Logik ist aber das eine, das Gefühl, das Andere. Und so gibt es wenig Fans der IBAN.