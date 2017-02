artikel-ansicht/dg/0/

Die Mehrheit der amerikanischen Wähler hat Trump bekanntlich nicht gewählt. Sie schaut seinem Treiben entsetzt und hilflos zu, genauso wie die Europäer, die Kanadier, die Australier, die Japaner und alle anderen Partner der Vereinigten Staaten in der Welt. Alle eint die Unfähigkeit, mit einem umzugehen, der sich nicht an die Regeln hält und doch das Spiel bestimmt. Wer in den sozialen Netzwerken unterwegs ist, twittert die eigene Machtlosigkeit ins Netz oder postet seine Katerstimmung.

Ähnlich war es im vergangenen Sommer, als die Briten sich für den Abgang aus der Europäischen Union entschieden. So war es auch an den Abenden der jüngsten Landtagswahlen in Deutschland, bei denen die Balken für die AfD in ungeahnte Höhen schossen. Die Öffentlichkeit ist von einer lähmenden Ratlosigkeit ergriffen. Das gilt auch für die Medien, die sich zu oft in Stilkritik ergehen statt in tiefer Analyse. Was passiert da? Wie ist das möglich? Was sind das für Kräfte, die auf einmal unser sicher geglaubtes demokratisches Fundament unterspülen?

Es gibt eine sehr einfache, aber äußerst beunruhigende Antwort auf diese Fragen. Schuld sind nicht irgendwelche finsteren Populisten mit Republiksturz-Fantasien, die gab es immer schon. Auch den bösen Falschnachrichten im Internet fällt nur eine kleiner Teil der Verantwortung zu. Die Wahrheit ist: Die Bürger sind selbst schuld, in den USA, in Großbritannien und hier. Wir haben Trump ermöglicht. Wir haben ihn unterschätzt, die Gefahr nicht erkannt.

Die Wahrheit ist, die verunsicherten Bürger haben es sich zu lange in ihrer kleinen, privaten Ecke bequem gemacht. Sie haben die Politik Politik sein lassen, als ob sie es nichts anginge. Es wird höchste Zeit, diesen Irrtum zu erkennen. Die Begeisterung für den neuen SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz könnte erstes Zeichen für ein Erwachen sein. Die Massendemonstrationen in den USA ebenso.

Das Gute ist, bis zur Bundestagswahl sind es noch acht Monate. Wir stehen noch vor der Entscheidung. Hier ist Mitmachen, Mitmischen und Mitbestimmen noch möglich. Drei Dinge sind notwendig: Erstens: Zur Wahl gehen. Viele der neuen Trump-Gegner haben den Weg ins Wahllokal nicht gefunden. Die vom Brexit enttäuschten jungen Briten haben lieber was anderes gemacht als abzustimmen. Zweitens: Informieren. Das Lesen einer Zeitung oder eines Wochenmagazins, das Anschauen von politischen Sendungen im Fernsehen, all das hilft bei der Urteilsfindung und beugt dem Entsetzen hinterher vor. Drittens: Engagement. Demonstrieren! In eine Partei eintreten! Nur wer mitmacht, kann auch mitreden und etwas ändern. Es gibt eine Medizin gegen den Trump-Kater: Raus aus der Kuschelecke, rein in die Politik.