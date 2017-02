Polizeibericht Oranienburg vom 03.02.2017

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1549552/

Oranienburg Unbekannte haben in der Nacht zu Donnerstag in der Walther-Bothe-Straße die Ladefläche eines Peugeot-Boxers aufgebrochen und Baumaschinen und Werkzeuge entwendet. Kriminaltechniker sicherten Spuren. Schaden: etwa 2 000 Euro.

Zu spät gebremst

Oranienburg. Vermutlich aus Unaufmerksamkeit fuhr am Donnerstag um 18.10 Uhr in der Stralsunder Straße eine 26-jährige Opel-Fahrerin auf einen in Höhe der Hausnummer 14 verkehrsbedingt haltenden VW Jetta auf. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von zirka 1 000 Euro.