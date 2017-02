Polizeibericht Strausberg vom 03.02.2017

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1549553/

Prötzel. Ein Audi-Fahrer war am Freitag von Prötzel in Richtung Tiefensee unterwegs. In Höhe Stadtstelle kam sein Auto gegen 7 Uhr von der Straße ab, rutschte eine Böschung hinunter und stieß gegen einen Baum. Der 27-jährige Fahrer wurde leicht verletzt. Der Schaden am Auto beträgt ca. 1100 Euro.

Einbrecher kamen über die Terrasse

Hönow. Am Donnerstag brachen Unbekannte über die Terrassentür in eine Wohnung im Weidenweg ein. Bislang wird davon ausgegangen, dass ihnen nichts Verwertbares in die Hände fiel. Sie hinterließen einen Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro.

Lexus gestohlen

Hönow. Der Besitzer eines Lexus stellte sein Auto am Donnerstag gegen 21 Uhr Am Wall ab. Am nächsten Morgen gegen 5.30 Uhr war es weg. Die Polizei fahndet.