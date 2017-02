Polizeibericht Eberswalde vom 03.02.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Bernau. Wegen Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz ermittelt die Polizei Barnim in Bernau gegen fünf junge Leute im Alter von 15 bis 20 Jahren. Sie saßen in der Nacht zum Freitag in einem Auto, aus dem, als es am Gelände der Polizeiinspektion vorbeifuhr, ein Böller geworfen wurde. Zudem habe es beleidigende Äußerungen gegen die Beamten gegeben, hieß es von der Polizei. Einige der jungen Insassen des Wagens sind wegen Straftaten bekannt. Ein 16-Jähriger wurde zu seiner Wohngruppe, wo man ihn bereits vermisste, zurückgebracht.

Seniorin durchschautEnkeltrick

Basdorf. Es vergeht kaum ein Tag im Barnim, an dem Betrüger nicht versuchen, mit dem sogenannten Enkeltrick Kasse zu machen. Diesmal wurde eine 79-jährige Frau in Basdorf von einem angeblichen Verwandten angerufen, der eine größere Summe Geld fürs Auslösen eines Gewinns haben wollte und sich mehrmals erkundigte, ob die Rentnerin Wertgegenstände im Haus habe. Die Frau rief die Polizei. Der angekündigte Geld-Abholer kam nicht zum Übergabetermin.

Verdachtauf Unfallflucht

Eberswalde. Weil er einen Unfall unerlaubt verlassen und sich erst später gemeldet hat, muss ein Mann mit Ermittlungen wegen Unfallflucht rechnen. Er war am Freitagmorgen in Eberswalde in der Eberswalder Straße mit seinem Opel mit einem VW Transporter kollidiert und dann verschwunden. Später fand sich der 66-Jährige in der Altenhofer Straße an. Bei dem Unfall entstand ein Schaden in Höhe von rund 4500 Euro.

Lkw-Fahrerübersieht Auto

Eberswalde. Bei einem Unfall in der Angermünder Straße in Eberswalde ist am Freitagvormittag eine Frau schwer verletzt worden. Ein Lastwagenfahrer hatte, als er einen Parkplatz verlassen wollte, ihren VW Golf übersehen. Es kam zur Kollision. Rettungskräfte brachten die VW-Fahrerin ins Krankenhaus. Ihr Auto musste abgeschleppt werden. Der Schaden liegt laut Angaben bei rund 20 000 Euro.