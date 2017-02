Polizeibericht Frankfurt (Oder) vom 03.02.2017

artikel-ansicht/dg/0/

In Grunow-Dammendorf haben Diebe ein Verkehrszeichen (30km/h) gestohlen, das an der Beeskower Straße, Höhe Bushaltestelle, angebracht war. Die Straßenverkehrsbehörde wurde informiert. Es wird gegen Unbekannt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall ermittelt.

Nissan verschwunden

Von seinem Abstellplatz an der Mittelschleuse in Eisenhüttenstadt ist am Donnerstagabend ein Pkw Nissan verschwunden. Der Wert des Fahrzeugs wird auf rund 29 000 Euro geschätzt.

Am Montag steht der Blitzer der Stadtverwaltung unter anderem an der Sophienstraße. Am Dienstag wird auf der Luckauer Straße geblitzt.

Blitzer