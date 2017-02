Polizeibericht Freienwalde vom 03.02.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Prötzel. Leicht verletzt wurde ein Audi-Fahrer, als er mit seinem Fahrzeug gegen einen Baum stieß. Der 27-Jährige war am Freitag von Prötzel in Richtung Tiefensee unterwegs. In Höhe Stadtstelle kam er von der Straße ab, rutschte eine Böschung hinunter und prallte gegen den Baum, wie die Polizei berichtet. Der Mann wurde in die Rettungsstelle ins Wriezener Krankenhaus gebracht. Sein Pkw musste abgeschleppt werden. Der Schaden beträgt rund 1100 Euro.

Zwei Diebstähle am selben Tag

Letschin. Noch ungewiss ist, ob zwei Einbrüche vom Donnerstag in Zusammenhang stehen. Im ersten Fall hatten Kriminelle mit Gewalt das Lager eines Geflügelbetriebes aufgebrochen. Mitgenommen hatten sie von dort jedoch nichts Verwertbares. Im zweiten Fall wurden fünf Fahrräder aus einem Schuppen gestohlen. Die Kriminalpolizei ermittelt nun zu beiden Fällen.