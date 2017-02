Polizeibericht Bernau vom 03.02.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Bernau. Wegen Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz ermittelt die Polizei Barnim in Bernau gegen fünf junge Leute im Alter von 15 bis 20 Jahren. Sie saßen in der Nacht zum Freitag in einem Auto, aus dem, als es am Gelände der Polizeiinspektion vorbeifuhr, ein Böller geworfen wurde. Zudem habe es beleidigende Äußerungen gegen die Beamten gegeben, hieß es von der Polizei. Einige der jungen Insassen des Wagens sind wegen Straftaten bekannt. Ein 16-Jähriger wurde zu seiner Wohngruppe, wo man ihn bereits vermisste, zurückgebracht.

Seniorin durchschautEnkeltrick

Basdorf. Es vergeht kaum ein Tag im Barnim, an dem Betrüger nicht versuchen, mit dem sogenannten Enkeltrick Kasse zu machen. Diesmal wurde eine 79-jährige Frau in Basdorf von einem angeblichen Verwandten angerufen, der eine größere Summe Geld fürs Auslösen eines Gewinns haben wollte und sich mehrmals erkundigte, ob die Rentnerin Wertgegenstände im Haus habe. Die Frau rief die Polizei. Der angekündigte Geld-Abholer kam nicht zum Übergabetermin.

Bernau. In der Nacht vom Sonnabend zum Sonntagzwischen 22.15 und 4.45 Uhr ist der Zugverkehr auf der Regionalexpress-Linie desRE 3 unterbrochen. In verschiedenen Abschnitten zwischen Pasewalk/Schwedt (Oder) und Berlin-Gesundbrunnen wird ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Größtenteils haben die Busse spätere Fahrzeiten als derRE 3. Grund für die Unterbrechung des Zugverkehrs sind Stellwerksarbeiten zwischen Berlin-Karow und Pasewalk.

Verkehrstipp