Polizeibericht Schwedt vom 03.02.2017

Schwedt. Radfahren im Dunkeln ohne Licht hat einem Jugendlichen in Schwedt jetzt eine Menge Ärger eingebracht. Er war Polizisten in der Nacht zum Freitag in der Lilo-Hermann-Straße aufgefallen – nicht nur, weil kein Licht am Rad war, sondern auch weil er noch mit seinem Handy spielte. Bei dem 17-Jährigen fanden die Beamten benutztes Zubehör zum Drogenkonsum und später in dessen Wohnung neben weiterer Drogenausstattung noch einen Wurfstern, ein Pfefferspray, eine Softairwaffe und mehrere Messer mit feststehenden, beidseitig geschliffenen Klingen. Die Waffen wurden sichergestellt, gegen den Jugendlichen wird nun ermittelt.

Jungrindergestohlen

Potzlow. Tierdiebe haben von einer Weide in Potzlow zwei Jungrinder gestohlen. Das Männchen und das Weibchen der Rasse „Uckermärker“ waren mit Ohrmarken versehen. Dem Besitzer entstand ein Schaden in Höhe von rund 1900 Euro.

Schrottfahrradangezündet

Templin. Nach einem Feuer in einem großen Abfallbehälter am frühen Freitagmorgen in der Prenzlauer Allee in Templin ermittelt die Polizei wegen Brandstiftung. Jemand hatte ein Schrottfahrrad in dem Behälter angezündet. Die Feuerwehr, die gegen 4.40 Uhr alarmiert wurde, löschte die Flammen.