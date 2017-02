Polizeibericht Seelow vom 03.02.2017

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1549559/

Letschin. Am Donnerstag wurden bei der Polizei gleich zweiEinbruchdiebstähle angezeigt. Unbekannte sind gewaltsam in das Lager eines Geflügelbetriebes eingedrungen. Sie fanden aber offensichtlich nichts Verwertbares. Beim zweiten Einbruch wurden in der Oderstraße aus einem Schuppen fünf Fahrräder gestohlen. Jetzt ermitteln Kriminalisten der Inspektion Märkisch-Oderland und prüfen, ob die beiden Fälle zusammenhängen.

Audi kommt vonder Straße ab

Prötzel. Ein Unfall hat sich Freitagmorgen auf der Straße von Prötzel in Richtung Tiefensee ereignet. In Höhe Stadtstelle kam der Fahrer eines PKW Audi nach rechts von der Straße ab, rutschte eine Böschung hinunter und stieß gegen einen Baum. Der 27-Jährige wurde leicht verletzt ins Krankenhaus Wriezen gebracht. Sein PKW wurde abgeschleppt.

Ruderboot undFischernetze weg

Küstrin-Kietz. Bereits am Donnerstag wurde der Polizei ein Einbruchdiebstahl aus der Grenzgemeinde gemeldet. Diebe hatten sich gewaltsam Zugang zu einer Lagerhalle in der Ostbahnstraße verschafft. Die Täter stahlen ein Ruderboot und mehrere Fischernetze.