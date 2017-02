Polizeibericht Beeskow vom 03.02.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Beeskow (moz) Storkow (MOZ) Ein Citroen und ein Audi sind am Donnerstag gegen 15.15 Uhr in der Karl-Marx-Straße in Storkow, in Höhe der Burg, zusammengestoßen. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der aus der Eichendorffstraße kommende Fahrer des Citroen Jumpy an der Karl-Marx-Straße einen vorfahrtsberechtigten Audi A1 nicht wahrgenommen, teilt die Polizei mit.