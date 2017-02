50 Bahn-Baustellen in der Region

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (MOZ) Etwa 500 Millionen Euro will die Deutsche Bahn in diesem Jahr in die regionale Schieneninfrastruktur investieren. Pendler müssen sich auf 50 Großbaustellen in Berlin und Brandenburg einstellen, von denen das Projekt Karower Kreuz am bedeutendsten ist.

© dpa

Der Bau eines zweiten Gleises am Karower Kreuz hat Auswirkungen auf den Regional- und Fernverkehr. Bis zu 45 Minuten könnte sich die Fahrzeit des zwischen April und Juni umgeleiteten Intercity von Berlin nach Rostock in Einzelfällen wegen einer Baustelle bei Oranienburg verlängern, kündigte die Deutsche Bahn (DB) am Freitag an. Fahrplanabweichungen gibt es wegen der drei Kilometer langen Neubaustrecke auch bei verschiedenen Regionalexpress- und Regionalbahnlinien sowie vereinzelt der S-Bahn im Norden von Berlin. Züge können dort später dann bis zu 160 Kilometer pro Stunde fahren. Bis zum Jahr 2020 investiert die Bahn allein an diesem Knotenpunkt rund 200 Millionen Euro.

Insgesamt will der Konzern in seine regionale Infrastruktur 2017 in etwa die gleiche Summe wie im Jahr zuvor investieren: Rund 500 Millionen Euro. Mit dem Geld soll auch ein Großbauprojekt beendet werden - der Umbau des Bahnhofs Ostkreuz, wo mit dem Fahrplanwechsel im Dezember erstmals der RE 1 (Brandenburg-Frankfurt) halten wird. Auf dieser Linie sind nach Aussagen des DB-Konzernbevollmächtigten für Berlin, Alexander Kaczmarek, 85 Prozent der Strecke fertig gestellt. Schlusspunkt werde die Modernisierung des Bahnhofs Köpenick sein.

Um die Auswirkungen auf die Reisenden weitestgehend gering zu halten, hat die Bahn schon im vergangenen Jahr damit begonnen, Bauarbeiten zum Teil in die Nachtstunden zu verlegen. Jetzt will man durch die integrierte Bündelung von Bauvorhaben weitere Synergie-Effekte erzielen und Fahrplaneinschränkungen minimieren. Anstehende Bauarbeiten am Bahnhof Rummelsburg würden mit benachbarten Projekten wie Ostkreuz oder dem Ausbau der Bahnstrecke zwischen Berlin und Erkner abgestimmt. "Dadurch ist gewährleistet, dass Baumaßnahmen sich nicht gegenseitig behindern", sagt Renado Kropp, Leiter Vertrieb und Fahrplan bei DB Regio.

Eine gute Nachricht hat die Bahn für Pendler auf der Regionalbahnlinie 26 zwischen Berlin und Küstrin. Mit dem nächsten Fahrplanwechsel halten die Züge der Niederbarnimer Eisenbahn (NEB) in Mahlsdorf. Im Mai wolle man mit dem Bau eines Bahnsteigs beginnen und die Station zum Regionalbahnhof aufwerten, hieß es.